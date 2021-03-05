Американская певица познакомилась с творчеством Началовой на фестивале "Золотой олень" в Румынии.
О встрече двух исполнительниц рассказал певец Игорь Наджиев. Он поведал, что вокальные данные Юлии очаровали зарубежную коллегу по сцене.
На фестивале в Румынии Началова выступила в 16-летнем возрасте.
"Кристина восхищалась ей. Она не верила, что Юля — русская певица. В этом конкурсе также принимала участие дочь Джеймса Брауна. Две американки были в шоке от Юлиного голоса", — рассказал артист.
По словам Наджиева, Кристину покорило ещё и то, что Началова спела песню Уитни Хьюстон.
"У них просто челюсти отпали, они говорили, что не может такого быть, чтобы в России были такие певицы", — отметил Наджиев.
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