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У Фёдора Бондарчука и Паулины Андреевой родился сын

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Режиссёр Фёдор Бондарчук и актриса Паулина Андреева стали счастливыми родителями. Это первый совместный ребенок именитой четы.

Молодая мамочка не стала скрывать факт прибавления в семействе и поделилась своей радостью в Instagram.

Первенец супруги знаменитого режиссёра родился второго марта.

"Иван Фёдорович Бондарчук", — написала Паулина под фото, где она запечатлена беременной.

Актриса до рождения ребёнка предпочитала умалчивать о своём интересном положении.

Профиль Андреевой закрыт, поэтому поклонники пока не могу поздравить мамочку с рождением сына.

Фёдор Бондарчук женился на Андреевой в конце 2019 года.

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Автор: Елена Былкина, Редактор: Нина Лебедь
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