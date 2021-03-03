У Фёдора Бондарчука и Паулины Андреевой родился сын

Режиссёр Фёдор Бондарчук и актриса Паулина Андреева стали счастливыми родителями. Это первый совместный ребенок именитой четы.

Молодая мамочка не стала скрывать факт прибавления в семействе и поделилась своей радостью в Instagram.

Первенец супруги знаменитого режиссёра родился второго марта.

"Иван Фёдорович Бондарчук", — написала Паулина под фото, где она запечатлена беременной.

Актриса до рождения ребёнка предпочитала умалчивать о своём интересном положении.

Профиль Андреевой закрыт, поэтому поклонники пока не могу поздравить мамочку с рождением сына.

Фёдор Бондарчук женился на Андреевой в конце 2019 года.