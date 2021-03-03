Режиссёр Фёдор Бондарчук и актриса Паулина Андреева стали счастливыми родителями. Это первый совместный ребенок именитой четы.
Молодая мамочка не стала скрывать факт прибавления в семействе и поделилась своей радостью в Instagram.
Первенец супруги знаменитого режиссёра родился второго марта.
"Иван Фёдорович Бондарчук", — написала Паулина под фото, где она запечатлена беременной.
Актриса до рождения ребёнка предпочитала умалчивать о своём интересном положении.
Профиль Андреевой закрыт, поэтому поклонники пока не могу поздравить мамочку с рождением сына.
Фёдор Бондарчук женился на Андреевой в конце 2019 года.
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