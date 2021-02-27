Юлия Барановская похвасталась спальней под водой

Телеведущая с детьми сейчас отдыхает на Мальдивах.

Для семейного отдыха Юлия выбрала очень экзотический отель.

На фото Брановская запечатлена с тремя детьми под стеклянным куполом, который окружает толща морской воды.

Юлия не побоялась остановиться в отеле, который представляет собой огромный природный океанариум.

"У нас в отеле @conrad_maldives есть вилла The Muraka — огромная, белая, построенная прямо в океане, а изюминка ее — спальня под водой. Лежишь в кровати, а вокруг тебя плавают рыбки. В гардеробной и ванной комнате тоже стеклянные стены, так что можно наблюдать за подводными жителями все время", — подписала снимок Юлия.

Подписчики были впечатлены водными красотами.

Некоторые подписчики не могли скрыть свою зависть.

"Юля! А как нам быть с нашими детьми и внуками? Я к вам относилась очень положительно, но масса мамочек, имеющих троих детей, не могут себе позволить и сотой доли вашего кайфа. Так что не понтуйтесь, что без Аршавина вы из себя что-то представляете. Простите", — написали некоторые раздосадованные фолловеры.

Большинство же подписчиков нашли в себе силы порадоваться за Юлю и её детей.

"Красивейшая, счастливая семья! Очень приятно на вас смотреть! Счастья вам, семья!", — прокомментировали пост подписчики. "Стоишь в душе, а мимо аквалангист плывёт", — пошутили сетевые остряки.