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Алексей Панин приревновал Джигурду к Анисиной

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Актёр вспомнил как Джигурда признавался ему в любви.

Алексей Панин опубликовал в Instagram видео, на котором Никита Джигурда поднимает бокал в честь их нежной дружбы.

Никита Джигурда по-дружески обнимает Алексея и трогательно прижимается к нему лбом.

"Даже говорить ничего не надо", — объясняет Джигурда и признаётся Панину в любви.

Этот фрагмент Панин опубликовал как упрёк коллеге по артистическому цеху.

Свадьба Джигурды с Анисиной раздосадовала Панина.

"Никогда не прощу Джигурду! @instadzhigurda Признавался в любви мне, а женился опять на Анисиной. Подлец! Гад! Мерзавец!", — написал в Instagram Панин.

Панин и Джигурда вместе снялись в фильме "Я вернулся".

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Автор: Елена Былкина, Редактор: Нина Лебедь
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