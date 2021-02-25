Актёр вспомнил как Джигурда признавался ему в любви.
Алексей Панин опубликовал в Instagram видео, на котором Никита Джигурда поднимает бокал в честь их нежной дружбы.
Никита Джигурда по-дружески обнимает Алексея и трогательно прижимается к нему лбом.
"Даже говорить ничего не надо", — объясняет Джигурда и признаётся Панину в любви.
Этот фрагмент Панин опубликовал как упрёк коллеге по артистическому цеху.
Свадьба Джигурды с Анисиной раздосадовала Панина.
"Никогда не прощу Джигурду! @instadzhigurda Признавался в любви мне, а женился опять на Анисиной. Подлец! Гад! Мерзавец!", — написал в Instagram Панин.
Панин и Джигурда вместе снялись в фильме "Я вернулся".
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