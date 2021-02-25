Кейт Уинслет затравили из-за лишних килограммов

Британская актриса рассказала, что после выхода "Титаника" она болезненно воспринимала комментарии по поводу её фигуры, не вписывающейся в современные стандарты.

Кейт Уинслет призналась, что даже подумывала о том, чтобы завершить карьеру в кино.

Очаровательная героиня истории про любовь на трансатлантическом лайнере, потерпевшем крушение, в двадцать лет резко отвечала на критику тех, кто привык видеть на экране худых актрис.

"Если бы она просто потеряла пять фунтов, Лео смог бы уместиться на плоту", — пошутила однажды телеведущая Джоан Риверс.

Столкнувшись с такой критикой в Великобритании, Уинслет опасалась появляться в Голливуде.

Даже школьный учитель драмы был уверен, что актриса может рассчитывать только на роли толстушек.