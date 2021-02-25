Британская актриса рассказала, что после выхода "Титаника" она болезненно воспринимала комментарии по поводу её фигуры, не вписывающейся в современные стандарты.
Кейт Уинслет призналась, что даже подумывала о том, чтобы завершить карьеру в кино.
Очаровательная героиня истории про любовь на трансатлантическом лайнере, потерпевшем крушение, в двадцать лет резко отвечала на критику тех, кто привык видеть на экране худых актрис.
"Если бы она просто потеряла пять фунтов, Лео смог бы уместиться на плоту", — пошутила однажды телеведущая Джоан Риверс.
Столкнувшись с такой критикой в Великобритании, Уинслет опасалась появляться в Голливуде.
Даже школьный учитель драмы был уверен, что актриса может рассчитывать только на роли толстушек.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Александр Лукашенко потерпел неудачу на переговорах с Владимиром Путиным 22 февраля в Сочи, что означает его скорую отставку.