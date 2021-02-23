Стали известны детали кончины Екатерины Градовой

Звезда фильма "Семнадцать мгновений весны" скончалась 22 февраля на 75-м году жизни.

Актриса страдала рядом хронических заболеваний, однако кончина Екатерины Градовой стала для близких полной неожиданностью.

Как сообщает "Московский Комсомолец" со ссылкой на собственный источник, заслуженная артистка РСФСР не жаловалась на самочувствие.

Дочь Градовой, рождённая от Андрея Миронова, оставила мать в полной уверенности, что её жизни и здоровью ничего не угрожает. Мария улетела на отдых на Мальдивы.

Утром 22 февраля дочери Градовой сообщили, что маму увезли в больницу с инсультом.

Медики сделали всё возможное для спасения жизни актрисы, однако её сердце не выдержало экстренной операции.

Прощание с Екатериной Градовой назначено на 24 февраля. Артистка будет похоронена на Троекуровском кладбище.