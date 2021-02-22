Группа Daft Punk заявила, что прекращает музыкальную деятельность после 28 лет выступлений.
Это подтвердила представитель коллектива Катрин Фразье. Она не ответила журналистам, почему группа распалась.
Daft Punk стали известны не только благодаря своей электронной музыке. На каждом выступлении они появлялись в футуристических шлемах, которые делали их похожими на роботов.
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