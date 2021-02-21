Михаил Ефремов покинул московское СИЗО

Михаил Ефремов, которого ранее привозили в Москву для участия в очной ставке, был этапирован в Белгородскую область.

Об этом сообщил ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников. По его словам, во время последнего визита членов ОНК в изолятор, Ефремова там уже не было.

"Когда члены ОНК города Москвы прибыли для осуществления общественного контроля и посещения граждан, находящихся в ФКУ СИЗО-5 УФСИН России по городу Москве, выяснилось, что актер Михаил Ефремов этапирован по месту отбывания наказания в ФКУ ИК-4 УФСИН России по Белгородской области", — пояснил общественник.