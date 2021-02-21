"Спектакль": Джигурда объяснил развод с Анисиной

Два года назад Никита Джигурда развёлся с Мариной Анисиной. 22 февраля пара вновь собирается скрепить отношения узами брака.

Актёр признался, что уговорил свою бывшую жену на развод из-за шоу. Тогда его попросили прийти на ток-шоу с какой-то личной историей. Джигурда не смог придумать ничего лучше развода.

"У нас с Анисиной был спектакль с разводом. Центральные телеканалы побоялись пускать историю с Браташ в эфиры. Там были замешаны черные риэлторы, а это очень опасная тема. Поэтому они посоветовали мне прийти в студию с какой-нибудь личной историей. Я уговорил Марину на развод. Теперь же я хочу снова быть с богиней Анисиной в браке", — пояснил артист.