Андрей Мягков оставил после себя скромное наследство

В браке с актрисой Анастасией Вознесенской у Андрея Мягкова не родились наследники.

Андрей Мягков очень избирательно подходил к выбору фильмов для съёмок, не одобряя тех актёров, которые соглашаются сниматься ради высоких гонораров.

Современные сценарии не выдерживали его критики, поэтому Мягкова крайне редко можно увидеть в новых картинах.

"Я не умираю от голода. Много нам с женой не надо. К роскоши мы не привыкли… В материальном смысле я, может быть, не благоденствую. Перед тем, как купить, смотрю и думаю: сколько это стоит. Я вынужден смотреть, сколько стоит", — рассказывал при жизни Андрей Васильевич "Комсомольской правде".

Пенсия у народного артиста составляла около 60 тыс. руб. в месяц. Автомобиль в семье был один — Volkswagen Tiguan.

Со времён СССР у Мягкова и Вознесенской — квартира в районе Дорогомилово и дача в Подмосковье.

Из прямых наследников у Андрея Мягкова — одна супруга.

Из близких родственников у артиста осталась родная сестра, но она не входит в первую очередь наследников.