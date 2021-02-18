Актриса Катерина Шпица оценила ситуацию с Харви Вайнштейном

Катерина Шпица рискнула навлечь на себя гнев феминисток. Актриса высказала своё отношение к харассменту, прокомментировав ситуацию с Харви Вайнштейном.

Напомним, в марте 2020 года знаменитый американский кинопродюсер Харви Вайнштейн был приговорён к 23 годам тюрьмы за преступления сексуального характера, в которых его обвинили сразу несколько голливудских актрис. С учётом возраста и состояния здоровья, у Вайнштейна есть все шансы не выйти живым из тюрьмы.

На фотографиях тех лет, о которых шла речь во время судебного процесса, эти актрисы часто позируют рядом с Вайнштейном и выглядят весьма счастливыми. Катерина Шпица предположила, что женщины решили хайпануть на горячей теме, поскольку "исчерпали творческий лимит и стали никому не нужны".

"Если взять статистический срез, то наверняка там, среди этих женщин, были те, к кому он грязно, непорядочно приставал, а были те, кому эти приставания были выгодны. И они осознанно пошли на эту сделку", — сказала Шпица в интервью журналисту Антону Красовскому.