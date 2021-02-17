Посиделки у камина едва не закончились для звезды "Сватов" ожогами.
Актриса стала гостьей YouTube-программы Вячеслава Манучарова.
В самый разгар интересной беседы, когда актриса увлечённо рассказывала о любви к своим четверым детям, помощник решил подлить горючего в камин, работающий на жидком топливе.
Видимо, мужчина переусердствовал с заправкой, так как вспыхнуло огромное пламя, которое слегка опалило ведущего и его звёздную гостью.
Олеся Железняк и Вячеслав Манучаров с криками ринулись прочь от огненной угрозы. К счастью, никто не пострадал.
Актриса быстро оправилась от шока, сразу выказав беспокойство по поводу состояния своего интервьюера.
"Многовато налили. Хорошо, что мы выжили. Не захватило тебя?"— поинтересовалась актриса.
"Просто волосы сожгли, а так нормально всё", — ответил Манучаров.
Собеседники, несмотря на неприятный инцидент, продолжили беседу.
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