Мила Йовович показала, как дочь без акцента читает по-русски

Актриса не теряет связь с Россией, передавая детям любовь к родной культуре.

Мила Йовович опубликовала видео, на котором её 12-летняя дочь Эвер прочитала забавную историю про Крысу Полю и жабу Ларису.

"Моя дочь каждый день полчаса читала и писала на русском языке в школе, и сегодня она решила написать русский текст кириллицей. Если вы говорите по-русски, это действительно весело! Наслаждайтесь!" — написала по-русски и по-английски Йовович в своём микроблоге.

Поклонники похвалили девочку за усердие в изучении русского языка.