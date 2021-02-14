Лариса Гузеева показала, как выглядела в восемнадцать лет

61-летняя телеведущая вспомнила, что в юности "всегда шла по краю бритвы".

Лариса Гузеева призналась, что на заре своей молодости была бунтаркой. Дух непокорности проявился у актрисы в том, что она сама себе отстригла чёлку.

"18 лет. Сама себе отстригла челку. Всегда шла по краю бритвы. Спасибо Господи, что не оставляешь!" — подписала под своим снимком звезды ТВ.

Дочь ведущей шоу "Давай поженимся" Ольга Бухарова пошла дальше матери. Девушка брилась наголо, делала пирсинг и всячески экспериментировала над своей внешностью.

Многие имеют представление о молодой Гузеевой по фильму "Бесприданница", где актриса сыграла роль Ларисы Дмитриевны.

На фотографии запечатлена прелестная девушка с чёлкой.

Подписчики осыпали Ларису Андреевну комплиментами.