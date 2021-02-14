61-летняя телеведущая вспомнила, что в юности "всегда шла по краю бритвы".
Лариса Гузеева призналась, что на заре своей молодости была бунтаркой. Дух непокорности проявился у актрисы в том, что она сама себе отстригла чёлку.
"18 лет. Сама себе отстригла челку. Всегда шла по краю бритвы. Спасибо Господи, что не оставляешь!" — подписала под своим снимком звезды ТВ.
Дочь ведущей шоу "Давай поженимся" Ольга Бухарова пошла дальше матери. Девушка брилась наголо, делала пирсинг и всячески экспериментировала над своей внешностью.
Многие имеют представление о молодой Гузеевой по фильму "Бесприданница", где актриса сыграла роль Ларисы Дмитриевны.
На фотографии запечатлена прелестная девушка с чёлкой.
Подписчики осыпали Ларису Андреевну комплиментами.
"Вы потрясающая в любом возрасте";
"Вы красивая хоть с какой челкой, хоть лысая!"
"Ангел!" — написали поклонники знаменитости.
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