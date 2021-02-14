Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Навигатор
Новости
Бывший президент Армении объяснил, почему республика потеряла Карабах
В Москве обрушилась крыша склада. Погиб один человек
Йоханнес Бё хочет, чтобы российским биатлонистам ужесточили наказание
Серхио Рамос хочет остаться в "Реале"
От коронавируса могут спасти гормоны, но при одном условии
Михаил Ефремов получил письмо от Ивана Сафронова
Татьяна Васильева готова стать разносчиком пиццы из-за безденежья
В Сети раскритиковали новый клип Михаила Галустяна
Косачев оценил оправдание Трампа

Лариса Гузеева показала, как выглядела в восемнадцать лет

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

61-летняя телеведущая вспомнила, что в юности "всегда шла по краю бритвы".

Лариса Гузеева показала, как выглядела в восемнадцать лет

Лариса Гузеева призналась, что на заре своей молодости была бунтаркой. Дух непокорности проявился у актрисы в том, что она сама себе отстригла чёлку.

"18 лет. Сама себе отстригла челку. Всегда шла по краю бритвы. Спасибо Господи, что не оставляешь!" — подписала под своим снимком звезды ТВ.

Дочь ведущей шоу "Давай поженимся" Ольга Бухарова пошла дальше матери. Девушка брилась наголо, делала пирсинг и всячески экспериментировала над своей внешностью.

Многие имеют представление о молодой Гузеевой по фильму "Бесприданница", где актриса сыграла роль Ларисы Дмитриевны. 

На фотографии запечатлена прелестная девушка с чёлкой.

Подписчики осыпали Ларису Андреевну комплиментами.

"Вы потрясающая в любом возрасте";

"Вы красивая хоть с какой челкой, хоть лысая!"

"Ангел!" — написали поклонники знаменитости.

Автор: Елена Былкина
Последние материалы
Избитый Владимиром Епифанцевым режиссёр госпитализирован
Аэропорт Перми не может принимать самолёты из-за снегопада
Бывший президент Армении объяснил, почему республика потеряла Карабах
В Москве обрушилась крыша склада. Погиб один человек
Йоханнес Бё хочет, чтобы российским биатлонистам ужесточили наказание
Преображённая Надежда Бабкина восхитила поклонников
Серхио Рамос хочет остаться в "Реале"
Ксения Собчак опубликовала своё детское интервью
От коронавируса могут спасти гормоны, но при одном условии
Лариса Гузеева показала, как выглядела в восемнадцать лет
Популярное
Мир. Новости мира
Крым выдвинул встречные условия США

США должны освободить исконно индейский земли, а также вывести свой контингент, расположенный без приглашения в различных странах мира.

Крым выдвинул встречные условия США
Китай может нанести Украине "мощнейший удар"
Мир. Новости мира
Китай может нанести Украине "мощнейший удар"
Российский шоу-бизнес
Владимир Епифанцев объяснил, зачем снял обувь перед дракой
Новости Украины
Новейшим украинским самолётам запретили летать
Василий Амирджанов День влюблённых в историю отметят с фонариками Василий Амирджанов Игорь Буккер Воины Облаков пали, но не покорились инкам Игорь Буккер Любовь Степушова Лукашенко провёл съезд: впечатление тяжёлое Любовь Степушова
Российский шоу-бизнес
Скончался актёр Олег Валкман
Новости Украины
В ЛНР сообщают о взрывах на позициях украинских силовиков
Ярмольник считает, что ЮрКисс получил медаль незаслуженно
Российский шоу-бизнес
Ярмольник считает, что ЮрКисс получил медаль незаслуженно
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников