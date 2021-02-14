Юморист посочувствовал гражданам Белоруссии.
Сергей Светлаков объяснил, что в его крови течёт белорусская кровь, поэтому он остро переживает за ситуацию в соседнем государстве.
"В Белоруссии люди безоружные доносят свою мысль, свое недовольство и хотят, чтобы их просто услышали. И то насилие, которое я ни в каком виде принять не могу, та жесть, которая там была и до сих пор, наверное, происходит, это за гранью, конечно", — выразил своё мнение шоумен в YouTube-шоу Ирины Шихман "А поговорить?".
Юморист уверен, что люди имеют право выражать своё мнение мирными способами.
"Я за справедливый суд. Пусть в суде будет доказано, виновен или не виновен. Люди имеют право высказаться, объединиться с какой-то своей целью, кого-то поддержать. Это нормально, без революций, без крайностей", — сказал Светлаков.
США должны освободить исконно индейский земли, а также вывести свой контингент, расположенный без приглашения в различных странах мира.