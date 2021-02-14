Стас Костюшкин обвинил Монеточку и Niletto в плагиате

Исполнитель опубликовал в Instagram обличительное видео.

Стас Костюшкин сравнил свои музыкальные композиции с творениями молодых исполнителей.

"Знаете, я не считаю музыку за какой-то священный грааль, к которому нельзя прикасаться и уж тем более повторять. Можно. Меня обижает другое, что многие говорят — олдскул, олдскул. Уступи дорогу молодым, они сделают что-то новое, ни на что не похожее. Уступаем, делайте!" — сказал певец в своём микроблоге.

Тут же Костюшкин представил доказательство явного заимствования.

Он показал фрагмент песни певицы Монеточки "Мама, я не зигую, мамочка я не зигую, не звони в полицию, я не оппозиция", сравнив со своим хитом "Женщина, я не танцую".

Под разнос попал также певец Niletto, который со своей песней "У нее такие брендовые ножки" напомнил Стасу его песню времён "Чай вдвоём" про малыша — "У него такие маленькие ножки".

Исполнитель был весьма снисходителен к молодым музыкантам.