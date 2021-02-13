Ирина Круг вспомнила, что муж, незадолго до кончины, находил в себе силы подбадривать окружающих.
Вдова музыканта Михаила Круга рассказала о том страшном дне, когда убийцы пробрались к ним в дом и пытались убить всю семью.
Знаменитый шансонье прибежал на крик жены и принял удар на себя. Злоумышленники с близкого расстояния выстрелили в певца, нанеся ему смертельное ранение.
Михаил Круг, по словам супруги, шутил с врачами, несмотря на то, что находился в шаге от смерти.
"Миша был настолько сильный человек… И с врачами старался шутить. Ирочка… Это были его последние слова мне. Хотя до этого он всего называл меня по имени отчеству", — рассказала Ирина в передаче "Судьба человека" с Борисом Корчевниковым.
Вдова музыканта только позже поняла, что муж попрощался с ней таким образом.
"Операция прошла хорошо. Нам позвонили, сказали, что все прошло хорошо. А утром я услышала плачь Зои Петровны (мать Михаила Круга) Ее вели под руки, и я сказала себе, что это все. Я так почувствовала. Мне даже не надо было ничего говорить, я стала плакать…", — рассказала Ирина Круг.
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