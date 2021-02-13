Вдова Михаила Круга рассказала о его прощальных словах

Ирина Круг вспомнила, что муж, незадолго до кончины, находил в себе силы подбадривать окружающих.

Вдова музыканта Михаила Круга рассказала о том страшном дне, когда убийцы пробрались к ним в дом и пытались убить всю семью.

Знаменитый шансонье прибежал на крик жены и принял удар на себя. Злоумышленники с близкого расстояния выстрелили в певца, нанеся ему смертельное ранение.

Михаил Круг, по словам супруги, шутил с врачами, несмотря на то, что находился в шаге от смерти.

"Миша был настолько сильный человек… И с врачами старался шутить. Ирочка… Это были его последние слова мне. Хотя до этого он всего называл меня по имени отчеству", — рассказала Ирина в передаче "Судьба человека" с Борисом Корчевниковым.

Вдова музыканта только позже поняла, что муж попрощался с ней таким образом.