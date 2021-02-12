Ольга Бузова спела о расставании с Манукяном "грустный трек"

Творчество поющей ведущей и блогера напоминает диалог в песнях.

Ранее Давид Манукян презентовал песню "Обнулила нас". В ней он обвинял возлюбленную в том, что она "обновила плейлист".

Ответ Ольги Бузовой не заставил себя долго ждать. Она выпустила новую песню, в которой поёт о том, что включает грустный трек, под который они "танцевали вдвоём, так безумно любя".

Парочка сделала из своего расставания повод для бесконечного музыкального творчества.

В словах песни они как будто отвечают друг другу на взаимные упрёки. В клипах Давы и Бузовой присутствуют мужской и женский силуэты, в которых без труда узнаются их собственные очертания.