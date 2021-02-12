Творчество поющей ведущей и блогера напоминает диалог в песнях.
Ранее Давид Манукян презентовал песню "Обнулила нас". В ней он обвинял возлюбленную в том, что она "обновила плейлист".
Ответ Ольги Бузовой не заставил себя долго ждать. Она выпустила новую песню, в которой поёт о том, что включает грустный трек, под который они "танцевали вдвоём, так безумно любя".
Парочка сделала из своего расставания повод для бесконечного музыкального творчества.
В словах песни они как будто отвечают друг другу на взаимные упрёки. В клипах Давы и Бузовой присутствуют мужской и женский силуэты, в которых без труда узнаются их собственные очертания.
"Думала, забуду тебя, а ведь стало только хуже вдвойне", — поёт Бузова, отмечая, что в этой песне — её сердце и душа.
Экс-солистка группы "Блестящие" решила восстановить баланс одето-раздетых фотографий в своём профиле.