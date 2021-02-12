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Приятель обозвал Давида Манукяна "каблуком"

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Блогер хотел решить конфликт с несдержанным на язык приятелем по-мужски.

Приятель обозвал Давида Манукяна "каблуком"

Давид Манукян сетовал однажды на то, что многие считают, что он альфонс, так как он крутит роман с одной из самых состоятельных звёзд отечественного шоу-бизнеса Ольгой Бузовой.

Дава пытался рассеять это нелестное мнение, подарив возлюбленной дорогое ювелирное украшение.

Впрочем, ироничный блогер остался верен себе и предъявил на следующий день счёт Ольге, отметив, что его всё равно все считают альфонсом, а так будет, по крайней мере, честно.

В своём Instagram Манукян опубликовал короткое видео.

— Смотри какой каблук, — говорит приятель наводя камеру на Манукяна.

— Не понял, — парировал Дава, принимая угрожающую позу.

Тут друг перевёл камеру на обувь блогера. На ботинках Манукяна красуются довольно внушительного размера каблуки. Сразу стало понятно, что друг имел ввиду именно каблук на обуви.

Дава сейчас принимает участие в шоу "Танцы со звёздами", поэтому на репетиции носит специальную обувь для танцев.

Автор: Елена Былкина
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