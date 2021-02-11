Дочь Брэда Питта отказалась от фамилии отца

Девочка, которая родилась у самой красивой пары Голливуда, похоже, встала на сторону матери.

Суды за право опеки над детьми между Анджелиной Джоли и Брэдом Питтом длятся уже несколько лет.

Бывшие супруги никак не могут договориться о том, с кем останутся жить их общие дети. У самых популярных актёров "Фабрики грёз" очень разные взгляды в вопросах воспитания детей.

Джоли настаивает на единоличной опеке над детьми, желая максимально ограничить время общения Питта с детьми.

Дочка звёзд Голливуда, вероятно, склоняется к тому, чтобы остаться с матерью.

Об этом свидетельствует то, что Шайло, которая носила двойную фамилию Джоли-Питт, убрала из своих социальных сетей фамилию отца.

Журналисты иностранных СМИ заметили эту деталь, отметив, что у Шайло были всегда особенно тёплые отношения с отцом.