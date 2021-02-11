Девочка, которая родилась у самой красивой пары Голливуда, похоже, встала на сторону матери.
Суды за право опеки над детьми между Анджелиной Джоли и Брэдом Питтом длятся уже несколько лет.
Бывшие супруги никак не могут договориться о том, с кем останутся жить их общие дети. У самых популярных актёров "Фабрики грёз" очень разные взгляды в вопросах воспитания детей.
Джоли настаивает на единоличной опеке над детьми, желая максимально ограничить время общения Питта с детьми.
Дочка звёзд Голливуда, вероятно, склоняется к тому, чтобы остаться с матерью.
Об этом свидетельствует то, что Шайло, которая носила двойную фамилию Джоли-Питт, убрала из своих социальных сетей фамилию отца.
Журналисты иностранных СМИ заметили эту деталь, отметив, что у Шайло были всегда особенно тёплые отношения с отцом.
Политтехнолог, долгое время работающий с президентом РФ, прокомментировал слухи о возможном романе гимнастки с лидером страны.