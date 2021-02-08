Иосиф Пригожин рассказал, что ему безразличны события вокруг Сергея Шнурова и его обращения в полицию.

Напомним, ранее музыкант подал заявление в правоохранительные органы из-за угроз жизни, якобы поступавших от продюсера.

"Он вообще к жизни, к рок-н-роллу и к мужской чести и достоинству — у него это отсутствует, просто понятия. Что мне про эту девочку разговаривать?" — сказал Пригожин радиостанции "Говорит Москва".