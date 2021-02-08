Пригожин чуть не умер от коронавируса

Иосиф Пригожин признался, что переболел коронавирусом во время поездки в Дубай. Болезнь у продюсера протекала в тяжёлой форме.

По словам Пригожина, изначально его состояние было нормальным, однако затем он стал задыхаться из-за недостатка воздуха.