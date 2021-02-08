Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Навигатор
Новости
Группа из 14 человек пропала в горах Чечни
Норвегия выставила сильнейший состав на смешанную эстафету ЧМ
Из продуктовых магазинов могут убрать крепкие алкогольные напитки
Льдину с рыбаками унесло в море на Сахалине
По волнам его памяти: что Боррель написал о России и ЕС
Чехия хочет начать использовать российскую вакцину от коронавируса
Реверс Борреля: политик дал новую оценку "московскому турне"
Хабаровские власти "сделали выводы" после бензинового кризиса
На Алтае из-за схода снега с крыши погибли четыре человека

Пригожин чуть не умер от коронавируса

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Иосиф Пригожин признался, что переболел коронавирусом во время поездки в Дубай. Болезнь у продюсера протекала в тяжёлой форме.

По словам Пригожина, изначально его состояние было нормальным, однако затем он стал задыхаться из-за недостатка воздуха.

"И вот тут начался кошмар. Состояние ухудшалось с каждой минутой, меня подключили к кислороду. Дальше я уже плохо себя помню. Благодаря грамотному лечению и поддержке родных и близких и друзей я выжил и сегодня пишу эти строки", — отметил продюсер.

Автор: Алексей Корнеев
Последние материалы
Максимальный минимум: в США решают, удваивать ли МРОТ
Пригожин чуть не умер от коронавируса
Группа из 14 человек пропала в горах Чечни
Норвегия выставила сильнейший состав на смешанную эстафету ЧМ
Из продуктовых магазинов могут убрать крепкие алкогольные напитки
Льдину с рыбаками унесло в море на Сахалине
По волнам его памяти: что Боррель написал о России и ЕС
Чехия хочет начать использовать российскую вакцину от коронавируса
Цугцванг власти и оппозиции. Чей ход дальше?
Фабрегас поблагодарил Головина за выдающийся матч
Популярное
Мир. Новости мира
Казахстану стал невыгоден Евразийский союз

Американские инвестиции в Казахстане — это 410 совместных предприятий и $45 млрд. Означает ли это, что Казахстан решил окончательно отказаться от Евразийского союза и начал отходить от России, интегрировать﻿ся с другими партнерами?

Казахстану стал невыгоден Евразийский союз
Тихановская призвала Навальную занять место мужа в политике
Новости Европы
Тихановская призвала Навальную занять место мужа в политике
Мир. Новости мира
МИД РФ рассказал о реакции Запада на видео с действиями полиции
Общество
В России задержаны четыре организатора беспорядков в Белоруссии
Игорь Буккер Четыре мутанта коронавируса Игорь Буккер Павел Новиков Торговые сигналы рынка Forex. Что это такое? Павел Новиков Любовь Степушова "Весь мир с Навальным!" У Евросоюза другие заботы Любовь Степушова
Здоровье
Эксперты ВОЗ нашли важные улики при расследовании в Ухане
Российский шоу-бизнес
Газманов забанил сторонников Навального, а потом за них помолился
Ушёл с маршрута: Ксения Собчак высказалась о Семёне Слепакове
Российский шоу-бизнес
Ушёл с маршрута: Ксения Собчак высказалась о Семёне Слепакове
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников