Иосиф Пригожин признался, что переболел коронавирусом во время поездки в Дубай. Болезнь у продюсера протекала в тяжёлой форме.
По словам Пригожина, изначально его состояние было нормальным, однако затем он стал задыхаться из-за недостатка воздуха.
"И вот тут начался кошмар. Состояние ухудшалось с каждой минутой, меня подключили к кислороду. Дальше я уже плохо себя помню. Благодаря грамотному лечению и поддержке родных и близких и друзей я выжил и сегодня пишу эти строки", — отметил продюсер.
Американские инвестиции в Казахстане — это 410 совместных предприятий и $45 млрд. Означает ли это, что Казахстан решил окончательно отказаться от Евразийского союза и начал отходить от России, интегрироваться с другими партнерами?