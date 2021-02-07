Вышла в свет документальная картина, посвящённая памяти актрисы, которой 31 января должно было исполниться 65 лет.
Супруг Веры Глаголевой бизнесмен Кирилл Шубский на собственном опыте убедился во врачующей силе искусства.
Шубский вспомнил, что незадолго до кончины супруги, стали происходить события, которые он воспринял как чудо.
"После съемок мелодрамы "Две женщины" (фильм Глаголевой 2014 года — Прим. ред.) мы поехали в клинику, и я, может быть, впервые увидел, что бывает чудо. У нее были поражены многие органы, но все они по сути восстановились. Все показатели — прямые и косвенные — были в норме", — рассказал вдовец актрисы в картине "Несломленный свет".
Медики, по словам бизнесмена, были очень удивлены таким переменам.
"Это воздействие фильма или каких-то внутренних резервов организма? Какие-то элементы мистики в этом есть", — уверен Кирилл.
В суде по делу о клевете Навальный попытался сам себе объяснить, почему истцом является ветеран Артёменко, а не все участники ролика за поправки в Конституцию.