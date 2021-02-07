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Вдовец Глаголевой рассказал о мистическом случае перед смертью жены

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Вышла в свет документальная картина, посвящённая памяти актрисы, которой 31 января должно было исполниться 65 лет.

Вдовец Глаголевой рассказал о мистическом случае перед смертью жены

Супруг Веры Глаголевой бизнесмен Кирилл Шубский на собственном опыте убедился во врачующей силе искусства.

Шубский вспомнил, что незадолго до кончины супруги, стали происходить события, которые он воспринял как чудо.

"После съемок мелодрамы "Две женщины" (фильм Глаголевой 2014 года — Прим. ред.) мы поехали в клинику, и я, может быть, впервые увидел, что бывает чудо. У нее были поражены многие органы, но все они по сути восстановились. Все показатели — прямые и косвенные — были в норме", — рассказал вдовец актрисы в картине "Несломленный свет".

Медики, по словам бизнесмена, были очень удивлены таким переменам.

"Это воздействие фильма или каких-то внутренних резервов организма? Какие-то элементы мистики в этом есть", — уверен Кирилл.

Автор: Елена Былкина, Редактор: Надежда Яковлева
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