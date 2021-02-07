Вдовец Глаголевой рассказал о мистическом случае перед смертью жены

Вышла в свет документальная картина, посвящённая памяти актрисы, которой 31 января должно было исполниться 65 лет.

Супруг Веры Глаголевой бизнесмен Кирилл Шубский на собственном опыте убедился во врачующей силе искусства.

Шубский вспомнил, что незадолго до кончины супруги, стали происходить события, которые он воспринял как чудо.

"После съемок мелодрамы "Две женщины" (фильм Глаголевой 2014 года — Прим. ред.) мы поехали в клинику, и я, может быть, впервые увидел, что бывает чудо. У нее были поражены многие органы, но все они по сути восстановились. Все показатели — прямые и косвенные — были в норме", — рассказал вдовец актрисы в картине "Несломленный свет".

Медики, по словам бизнесмена, были очень удивлены таким переменам.