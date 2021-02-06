Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Навигатор
Новости
Ефремов рискует получить новый срок за подкуп свидетелей
Отец Ольги Бузовой попросил Даву помириться с дочерью
Названы вещи, которые жизненно важно всегда иметь в машине
"Фортуна" приступила к укладке "Северного потока-2" в водах Дании
Украинские националисты требуют закрытия телеканалов "Интер" и "Наш"
Польза и вред чеснока: китайцы поделились секретом
Звезда "Улицы разбитых фонарей" рассказала о своём завещании
Экономист предрёк украинцам "африканские" зарплаты
Собянин пообещал помочь всем пострадавшим при пожаре в Новой Москве

Опубликовано завещание худрука "Ералаша" Бориса Грачевского

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

В своей последней воле режиссёр объяснил, кому следует продать "Ералаш" за один миллион долларов.

Опубликовано завещание худрука "Ералаша" Бориса Грачевского

После кончины Бориса Грачевского его детище рискует кануть в небытие.

Подруга Бориса Юрьевича Мариана Саид Шах уверила, что Грачевский поручил ей огласить его волю после того, как его не станет.

Женщина последовала указанию друга, объяснив, что у неё есть диктофонные записи, в которых основатель "Ералаша" даёт указание, как поступить с детским киножурналом.

По словам Марианы, Борису Грачевскому не раз поступали предложения продать "Ералаш", однако, каждый раз он с негодованием отвергал подобные просьбы.

Подруга режиссёра отметила, что Грачевский понимал, что после его смерти продажа киножурнала будет возможна.

"Киножурнал был лакомым кусочком, в 1980-е и 1990-е годы он приносил большую прибыль, — привела слова Бориса Мариана. — Желающих, которые спали и видели, как я продам им "Ералаш", было много. Но одни покупатели мне запомнились особенно. Моим "Ералашем" интересовался хозяин сети медицинских клиник "МераМед" Валентин Соляников. Сеть эта гремела в 1990-е".

Борис Юрьевич, по словам Саид Шах, сетовал на то, что не может содержать своё детище.

"Лапочка, нужен хороший юрист, — делился со мной Грачевский, — я не знаю, как это оформить юридически, чтобы меня не обманули. А покупатели найдутся всегда. Наверняка Соляников не сбросил со счетов свою мечту о покупке "Ералаша". Такие люди, моя хорошая, слов на ветер не бросают, планов не меняют и ничего не забывают!", — приводит слова Грачевского Мариана.

Статью Марианы Саид Шах публиковал "Собеседник".

 

 

 

 

Автор: Елена Былкина
Последние материалы
Опубликовано завещание худрука "Ералаша" Бориса Грачевского
Дочь Началовой осталась без жилья из-за долга матери
Американцам рекомендуют отложить свадьбы ещё хотя бы на год
Тина Канделаки показала публике молодого супруга
Лиза Арзамасова опубликовала мем о запрете мата в соцсетях
Из Сербии в Россию экстрадировали обвиняемую в мошенничестве
Ефремов рискует получить новый срок за подкуп свидетелей
Отец Ольги Бузовой попросил Даву помириться с дочерью
Названы вещи, которые жизненно важно всегда иметь в машине
"Фортуна" приступила к укладке "Северного потока-2" в водах Дании
Популярное
Российский шоу-бизнес
Охлобыстин жёстко затроллил Навального, вспомнившего о нём в суде

В суде по делу о клевете Навальный попытался сам себе объяснить, почему истцом является ветеран Артёменко, а не все участники ролика за поправки в Конституцию.

Охлобыстин жёстко затроллил Навального, вспомнившего о нём в суде
Почему Казахстан делает разворот от ЕАЭС
Мир. Новости мира
Почему Казахстан делает разворот от ЕАЭС
Мир. Новости мира
Боррель удивил журналистов комментарием о санкциях из-за Навального
Евросоюз
"Весь мир с Навальным!". У Евросоюза другие заботы
Игорь Буккер Какую тайну хранят мощи апостола Иакова Алфеева Игорь Буккер Любовь Степушова "Весь мир с Навальным!". У Евросоюза другие заботы Любовь Степушова Василий Амирджанов Борьба с матом по﻿дняла его популярность Василий Амирджанов
Мир. Новости мира
На Грету Тунберг завели уголовное дело
Российский шоу-бизнес
Невзоров отказался просить прощение за слова о Зое Космодемьянской 
Навального привезли на новый суд: на этот раз он ответит за клевету
Политика. Новости и аналитика
Навального привезли на новый суд: на этот раз он ответит за клевету
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников