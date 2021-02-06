Опубликовано завещание худрука "Ералаша" Бориса Грачевского

В своей последней воле режиссёр объяснил, кому следует продать "Ералаш" за один миллион долларов.

После кончины Бориса Грачевского его детище рискует кануть в небытие.

Подруга Бориса Юрьевича Мариана Саид Шах уверила, что Грачевский поручил ей огласить его волю после того, как его не станет.

Женщина последовала указанию друга, объяснив, что у неё есть диктофонные записи, в которых основатель "Ералаша" даёт указание, как поступить с детским киножурналом.

По словам Марианы, Борису Грачевскому не раз поступали предложения продать "Ералаш", однако, каждый раз он с негодованием отвергал подобные просьбы.

Подруга режиссёра отметила, что Грачевский понимал, что после его смерти продажа киножурнала будет возможна.

"Киножурнал был лакомым кусочком, в 1980-е и 1990-е годы он приносил большую прибыль, — привела слова Бориса Мариана. — Желающих, которые спали и видели, как я продам им "Ералаш", было много. Но одни покупатели мне запомнились особенно. Моим "Ералашем" интересовался хозяин сети медицинских клиник "МераМед" Валентин Соляников. Сеть эта гремела в 1990-е".

Борис Юрьевич, по словам Саид Шах, сетовал на то, что не может содержать своё детище.

"Лапочка, нужен хороший юрист, — делился со мной Грачевский, — я не знаю, как это оформить юридически, чтобы меня не обманули. А покупатели найдутся всегда. Наверняка Соляников не сбросил со счетов свою мечту о покупке "Ералаша". Такие люди, моя хорошая, слов на ветер не бросают, планов не меняют и ничего не забывают!", — приводит слова Грачевского Мариана.

Статью Марианы Саид Шах публиковал "Собеседник".