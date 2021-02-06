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Тина Канделаки показала публике молодого супруга

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

45-летняя ведущая от души поздравила 34-летнего супруга с днём рождения.

Тина Канделаки показала публике молодого супруга

Тина Канделаки рассказала подписчикам о том, чем покорил её муж — Василий Бровко.

Звезда воспела достоинства супруга в своём посте в Instagram.

"Почему я с тобой все эти годы? По одной простой причине: с тобой, как в анекдоте, — "не наговориться", Мне всегда хочется вечером прийти домой, чтобы рассказать тебе обо всем, что произошло в моей жизни, и узнать, что произошло за этот день в твоей", — написала Тина в микроблоге.

Знакома она со своим драгоценным избранником уже 13 лет. Канделаки отметила, что Василий был умён и рассудителен даже в 21 год.

"Ты сумел, говоря женским языком, удивительным образом заморочить мне голову, а, говоря нашим с твоим языком, расширить горизонты. И сделал это так, что я — такая замороченная и с расширенными горизонтами — наблюдаю за тобой вот уже 13 лет", — написала Тина.

 

Автор: Елена Былкина
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