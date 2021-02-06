Всплыли новые обстоятельства дела.
Следователи получили новую информацию, занявшись разработкой свидетелей, которые давали ложные показания в суде в деле о смертельном ДТП.
Как сообщает "Комсомольская правда", новые сведения могут стать причиной нового судебного разбирательства.
В пользу Михаила Ефремова на суде давали показания несколько человек.
Ефремову устроят очную ставку с Андреем Гаевым, Александром Кобцом и Теваном Бадасяном, которые представляли свои свидетельства под присягой.
Действия актёра могут квалифицироваться по статье 309 УК РФ "Подкуп или принуждение к даче показаний". За данное деяние предусмотрено наказание в виде семи лет лишения свободы.
Лжесвидетели тоже могут поплатиться за ложные показания.
"Дело возбуждено по статье 307 УК РФ "Заведомо ложные показания" — по ней должна отвечать именно троица Кобец-Гаев-Бадасян. Для Ефремова здесь места нет: это не он в суде плел легенды о таинственном злоумышленнике. Но актера могут привлечь по статье 309. И в зависимости от того, был ли это подкуп группой лиц, имел ли место шантаж свидетелей и так далее, срок может быть очень серьезным", — передаёт слова информированного инсайдера "Комсомольская правда".
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