Ефремов рискует получить новый срок за подкуп свидетелей

Всплыли новые обстоятельства дела.

Следователи получили новую информацию, занявшись разработкой свидетелей, которые давали ложные показания в суде в деле о смертельном ДТП.

Как сообщает "Комсомольская правда", новые сведения могут стать причиной нового судебного разбирательства.

В пользу Михаила Ефремова на суде давали показания несколько человек.

Ефремову устроят очную ставку с Андреем Гаевым, Александром Кобцом и Теваном Бадасяном, которые представляли свои свидетельства под присягой.

Действия актёра могут квалифицироваться по статье 309 УК РФ "Подкуп или принуждение к даче показаний". За данное деяние предусмотрено наказание в виде семи лет лишения свободы.

Лжесвидетели тоже могут поплатиться за ложные показания.