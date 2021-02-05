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Жена внука Пугачёвой объяснила, почему не рожает детей

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Алёна Краснова и Никита Пресняков поженились четыре года назад, однако не спешат становиться родителями.

Жена внука Пугачёвой объяснила, почему не рожает детей

Невестка Кристины Орбакайте Алёна Краснова рассказала, почему они с Никитой Пресняковым до сих пор не подарили правнуков Алле Борисовне.

Девушка уверила, что они собираются заводить детей, однако, время для этого, на их взгляд, ещё не пришло. Алёна убеждена, что пока они с мужем еще не готовы к родительской ответственности.

Свадьба внука Пугачёвой состоялась в 2017 году. Почётными гостями на шикарном семейном торжестве были Примадонна с мужем Максимом Галкиным, Владимир Пресняков-младший с супругой Натальей Подольской, Кристина Орбакайте с мужем Михаилом Земцовым, Филипп Киркоров и другие представители селебрити.

Периодически в Сети появляются слухи о беременности избранницы Никиты, однако каждый раз молодые супруги опровергают эту информацию.

"Мы пока не готовы к детям. Хотим еще попутешествовать, хотим немного пожить для себя. Мы сейчас такие беззаботные, спим до 12-ти. Но дети когда-нибудь обязательно будут", — рассказала Краснова в шоу Ольги Бузовой и Ксении Бородиной на канале ТНТ.

 

Автор: Елена Былкина
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