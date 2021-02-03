Богомолов укорил Полину Гагарину за роман с женатым продюсером

Ксении Собчак, похоже, удалось втянуть служителя театрального искусства в пучину гламурных сплетен.

Константин Богомолов примеряет на себя роль светского обозревателя. Все чаще режиссёр комментирует жизнь звёзд российского шоу-бизнеса.

Строгой оценки театрального деятеля не удалось избежать Полине Гагариной.

"Полина Гагарина теперь у нас спутница другого мужчины, женатого", — прокомментировал заголовок печатной прессы Богомолов, который гласил, что Полина Гагарина закрутила роман с женатым мужчиной.

Константин сравнил нового избранника Полины Гагариной с её бывшим супругом. Сравнение оказалось в пользу Дмитрий Исхакова.

"Некрасиво, Полин, неправильно! Был же красавец, и посмотри, что сейчас…", — пояснил режиссёр, которого на камеру мобильного телефона в самолёте снимала Собчак.

Не оценил он фотографию Полины в купальнике.

"Вот если бы они были голыми, то это было бы гораздо любопытней", — выразил своё мнение Константин.

Ранее Собчак и Богомолов снялись голыми для общественно-политического издания.