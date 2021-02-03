Дмитрий Шепелев решил сделать сына теннисистом

Семилетний мальчик уделяет много времени тренировкам на корте.

Общий сын Дмитрия Шепелева и Жанны Фриске Платон не против того, чтобы посвятить себя спорту.

Телеведущий объяснил, что вместе с сыном еженедельно проводят по 6-8 часов, занимаясь большим теннисом.

Шепелев вспомнил, что когда-то сам с удовольствием занимался этим видом спорта. Всё пошло крахом, когда родители увезли Дмитрия на несколько месяцев на море. Когда мальчик вернулся, тренер посоветовал ему отдыхать дальше.

"Так закончились мои тренировки. В следующий раз я взял в руки ракетку когда мне было 30 лет. После этого в 37", — написал Дмитрий в своём Instagram.

Предупреждая упрёки в том, что он проецирует свои стремления на сына, ведущий поспешил пояснить.