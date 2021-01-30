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Женатого однофамильца Давы терроризируют фанаты Бузовой

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Блогер объясняет, что уважительно относится к Ольге Бузовой, но его сердце уже занято.

Журналисты и поклонники поющей ведущей ошибочно попадают на аккаунт эксперта комиссии по СМИ Общественной палаты РФ Вадима Манукяна.

Журналисты часто пишут его имя в новостях, посвящённых отношениям звёздной пары.

"Эта песня будет вечной. Журналисты заставляют меня с Бузовой мириться, а я её знать не знаю! Конечно, мне забавно читать время от времени ошибочные заголовки СМИ о том, что я имею какое-то отношение к Бузовой. Но с уходом Давы из её жизни, разумеется, всё закончится. Надеюсь, что у нового жениха Ольги будет фамилия не Манукян!" — объяснил свои страдания однофамилец рэпера в интервью с "Собеседником".

Автор: Елена Былкина, Редактор: Надежда Яковлева
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