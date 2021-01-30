Женатого однофамильца Давы терроризируют фанаты Бузовой

Блогер объясняет, что уважительно относится к Ольге Бузовой, но его сердце уже занято.

Журналисты и поклонники поющей ведущей ошибочно попадают на аккаунт эксперта комиссии по СМИ Общественной палаты РФ Вадима Манукяна.

Журналисты часто пишут его имя в новостях, посвящённых отношениям звёздной пары.