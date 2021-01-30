Блогер объясняет, что уважительно относится к Ольге Бузовой, но его сердце уже занято.
Журналисты и поклонники поющей ведущей ошибочно попадают на аккаунт эксперта комиссии по СМИ Общественной палаты РФ Вадима Манукяна.
Журналисты часто пишут его имя в новостях, посвящённых отношениям звёздной пары.
"Эта песня будет вечной. Журналисты заставляют меня с Бузовой мириться, а я её знать не знаю! Конечно, мне забавно читать время от времени ошибочные заголовки СМИ о том, что я имею какое-то отношение к Бузовой. Но с уходом Давы из её жизни, разумеется, всё закончится. Надеюсь, что у нового жениха Ольги будет фамилия не Манукян!" — объяснил свои страдания однофамилец рэпера в интервью с "Собеседником".
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