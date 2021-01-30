Галкин ответил Слепакову на нападки на защитников Навального

Семён Слепаков, который часто сатирически высмеивал несправедливость и выступал как бы рупором народа, разочаровал поклонников своим стихотворным творением, посвящённым митингам.

Юморист написал стих, в котором высмеивал стремление молодёжи "погонять гэбню".

Подписчикам Слепакова не понравилось его новое творение. Фолловеры упрекали комика в том, что "он переобулся".

Максим Галкин выразил своё мнение по поводу разочарования народа в своих героях иносказательно, процитировав фрагмент книги литературного критика В. Г. Белинского "Взгляд на русскую литературу 1847 года".