Семён Слепаков, который часто сатирически высмеивал несправедливость и выступал как бы рупором народа, разочаровал поклонников своим стихотворным творением, посвящённым митингам.
Юморист написал стих, в котором высмеивал стремление молодёжи "погонять гэбню".
Подписчикам Слепакова не понравилось его новое творение. Фолловеры упрекали комика в том, что "он переобулся".
Максим Галкин выразил своё мнение по поводу разочарования народа в своих героях иносказательно, процитировав фрагмент книги литературного критика В. Г. Белинского "Взгляд на русскую литературу 1847 года".
"Звание поэта, литератора у нас давно уже затмило мишуру эполет и разноцветных мундиров. И вот почему у нас в особенности награждается общим вниманием всякое так называемое либеральное направление, даже и при бедности таланта, и почему так скоро падает популярность великих поэтов, искренно или неискренно отдающих себя в услужение самодержавию… И публика тут права: она видит в русских писателях своих единственных вождей, защитников и спасителей от мрака самодержавия… всегда готовая простить писателю плохую книгу, никогда не прощает ему зловредной книги", — написал Галкин под стихотворением Семёна Слепакова.
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