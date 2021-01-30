Telegram-каналы ранее сообщали о том, что музыканта якобы задержали в Минске с двумя килограммами гашиша.
Информация о домашнем аресте певца быстро разошлась по Сети.
Супруга исполнителя хитов "Витаминка", "Незабудка", "Мокрые кроссовки" и др. Яна опубликовала в своём микроблоге комментарий, в котором она опровергает информацию об аресте супруга.
"Ребят, верите всяким вбросам — пожалуйста. Но хватит нам писать. Чёрный пиар — тоже пиар", — написала жена исполнителя на своей странице в Instagram.
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