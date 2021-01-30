Жена Тимы Белорусских прокомментировала его "арест" за наркотики

Telegram-каналы ранее сообщали о том, что музыканта якобы задержали в Минске с двумя килограммами гашиша.

Информация о домашнем аресте певца быстро разошлась по Сети.

Супруга исполнителя хитов "Витаминка", "Незабудка", "Мокрые кроссовки" и др. Яна опубликовала в своём микроблоге комментарий, в котором она опровергает информацию об аресте супруга.