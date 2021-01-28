Василия Ланового подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких

87-летний актёр находится в реанимации в тяжёлом состоянии.

Василий Лановой с женой были госпитализированы с COVID-19 в январе 2021 года.

Несмотря на отрицательные результаты тестов, выявляющих коронавирус, состояние артиста ухудшается.

Уровень кислорода в крови народного артиста СССР падает. Из-за затруднённого дыхания Василия Семёновича подключили к ИВЛ.

Вначале родственники не видели угрозы для жизни и здоровья пожилого артиста.

По словам супруги Ланового Ирины Купченко госпитализация была изначально профилактической мерой, однако близкие актёра недооценили коварность коронавирусной инфекции.