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Вдова Грачевского отказалась бороться за наследство умершего мужа

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Молодая супруга скончавшегося худрука "Ералаша" не настроена вступать в противостояние с претендентами на имущество Бориса Грачевского.

Вдова Грачевского отказалась бороться за наследство умершего мужа

Борис Грачевский умер14 января в возрасте 71 года. Режиссёр стал жертвой COVID-19.

После смерти маститого кинодеятеля стала обсуждаться судьба многомиллионного наследства Бориса Юрьевича.

Вдова Грачевского, на руках которой остался девятимесячный сын, не может оправиться от шока. Об имущественных вопросах убитая горем Екатерина Белоцерковская мало задумывается.

"Катюша за наследство воевать не намерена, в её планах — восстановить силы после трагедии, воспитывать сына достойным человеком, собрать творческое наследие Бориса Юрьевича, возможно, создать музей его памяти", — рассказал друг семьи Грачевского "Комсомольской правде".

Близкие семьи отмечают, что у Екатерины не должно быть поводов для беспокойства о наследстве, так как большую часть имущества останется вдове Грачевского.

Не исключают также, что своё право на наследство может предъявить экс-супруга Бориса Юрьевича Анна, которая воспитывает несовершеннолетнюю дочь худрука "Ералаша".

Автор: Елена Былкина, Редактор: Надежда Яковлева
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