"Кузя" из "Универа" пожаловался, что его обманом заманили на НТВ

Актёр Виталий Гогунский обратился к подписчикам с официальным заявлением.

Виталий Гогунский, известный по роли "Кузи" из молодёжного сериала "Универ", возмутился поступком редакторов ток-шоу канала НТВ

По словам артиста, ему сказали, что передача будет посвящена Борису Грачевскому, тогда как на самом деле в студии обсуждали его личную жизнь.

Гогунскому не понравился монтаж передачи, в результате которого его выставили человеком, который что-то скрывает.

"Друзья, по горячим следам вынужден прокомментировать программу, которая вышла в эфир вчера на телеканале НТВ с моим участием, где меня наглым образом подставили. Всю программу смонтировали так, будто я увиливаю от ответов и убегаю! Все мои ответы и объяснения ситуации вырезали!" — объяснил Виталий в своём Instagram-аккаунте.

Подписчики поинтересовались, почему он не ушёл с передачи.

"Ушёл! Меня окружили журналисты с камерами — стали говорить, что выглядит как побег… все мои ответы на этот счёт вырезали, смонтировали, как им надо", — ответил Гогунский.

Артист настроен отстаивать свою честь и достоинство с помощью буквы закона.