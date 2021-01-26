"Не смог рассмешить себя": Харламов о смерти Шаляпина

Гарик Харламов выразил соболезнования семье комика Александра Шаляпина, который покончил с собой накануне.

Шоумен отметил, что смех часто "укорачивает жизнь тем, кто шутит и продлевает тем, кто смеётся".