Гарик Харламов выразил соболезнования семье комика Александра Шаляпина, который покончил с собой накануне.
Шоумен отметил, что смех часто "укорачивает жизнь тем, кто шутит и продлевает тем, кто смеётся".
"Ушёл из жизни Саня Шаляпин. Ушёл сам. Молодой и перспективный комик. Человек, который дарил смех, не смог рассмешить самого себя. Не зря говорят, что смех продлевает жизнь тем, кто смеётся, и укорачивает тем, кто смешит. Мы были знакомы. Очень жаль. Светлая память", — добавил Харламов.
Ещё несколько лет назад Мария Максакова утверждала, что не может приехать в Москву, поскольку там её жизни грозит опасность.