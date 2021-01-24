Недавно Анна Калашникова вместе со своим возлюбленным Иваном Семеновым вернулась из ОАЭ.

Артистка призналась, что на отдыхе поднимала с миллионером тему рождения детей и попросила его нанять суррогатную мать.

"Мы хотим дочку, активно работаем над этим вопросом. Но также планируем и совместного сына. Хочу уговорить Ваню на суррогатную маму, чтобы родить и мальчика, и девочку — братика и сестричку Данечке. Большая семья — это прекрасно. Моя мама тоже мечтала о троих детишках, но у нее только я и мой брат. Поэтому внукам она будет несказанно рада", — отметила Калашникова.