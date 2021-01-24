Денис Клявер отказался петь дуэтом со Стасом Костюшкиным

Стас Костюшкин признался, что сейчас практически не общается с Денисом Клявером. По его словам, они находятся "в разных плоскостях".

Более того, недавно Клявер отказался выступать вместе с Костюшкиным.