Стас Костюшкин признался, что сейчас практически не общается с Денисом Клявером. По его словам, они находятся "в разных плоскостях".
Более того, недавно Клявер отказался выступать вместе с Костюшкиным.
"На одном канале нас попросили спеть вдвоем, а он отказал. Но могу сказать, что не я звонил. Может, если бы я набрал, то был бы другой ответ. Ради поклонников я бы согласился", — отметил певец.
Разъярённый харьковчанин дозвонился в эфир украинского телеканала и объяснил, что даже в самой глухой российской деревне люди живут лучше, чем на Украине.