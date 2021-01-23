Цымбалюк-Романовская вспомнила о первом завещании Джигарханяна

Пианистка уверена, что Джихарханян не осознавал то, что делает.

Виталина Цымбалюк-Романовская рассказала, что Джигарханян составил первое завещание в 2015 году. Документ, по словам экс-супруги народного артиста СССР, бесследно исчез.

По словам Виталины, Армен Борисович озадачился составлением завещания сразу после того, как развёлся с Татьяной Власовой. Пианистка вспомнила, что поинтересовалась у супруга, упоминает ли он в нём приёмного сына Степана.

"Он сказал: "Ни в коем случае". Потому что он с ним не общался", — рассказала Цымбалюк-Романовская в YouTube-шоу "Алёна, блин!"

Пианистка убеждена, что Армен Борисович находился под воздействием психотропных вещества, когда подписал другие бумаги.