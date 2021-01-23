Пианистка уверена, что Джихарханян не осознавал то, что делает.
Виталина Цымбалюк-Романовская рассказала, что Джигарханян составил первое завещание в 2015 году. Документ, по словам экс-супруги народного артиста СССР, бесследно исчез.
По словам Виталины, Армен Борисович озадачился составлением завещания сразу после того, как развёлся с Татьяной Власовой. Пианистка вспомнила, что поинтересовалась у супруга, упоминает ли он в нём приёмного сына Степана.
"Он сказал: "Ни в коем случае". Потому что он с ним не общался", — рассказала Цымбалюк-Романовская в YouTube-шоу "Алёна, блин!"
Пианистка убеждена, что Армен Борисович находился под воздействием психотропных вещества, когда подписал другие бумаги.
"Он не отказался от того завещания, — что давали, то и подписывал", — объяснила Виталина, отметив, что не пыталась выяснить судьбу пропавших документов.
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