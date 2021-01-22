21 января 2021 года певица во второй раз стала мамой.
Исполнительница и её малыш чувствуют себя хорошо. Кети Топурия уже сделала первый снимок малыша и опубликовала фото в своём Instagram-аккаунте.
Артистка долго хранила тайну о своей беременности. Кети позже призналась, что хотела сообщить поклонникам о своей радости в интересной форме.
Она сняла клип на новую песню, будучи на большом сроке беременности. Женщина объяснила, что эти кадры станут для неё памятными и дорогими.
Лицо мальчика певица не показала. На снимке можно увидеть только крошечные ножки новорождённого, который уже с пелёнок учится быть модником. Топурия нарядила сына в костюмчик нежного мятного цвета.
"Адам. 21.01.2021", — подписала снимок исполнительница.
Поклонники певицы поспешили поздравить Кети с рождением малыша.
"Ребёнок родился в очень красивую дату. Значит, его ждёт большое будущее", — отметили фолловеры.
Читатели газеты Daily Mail не смогли бы даже представить себе, чтобы премьер-министр Великобритании Борис Джонсон окунулся в ледяную воду, как президент России.