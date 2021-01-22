Экс-супруга народного артиста СССР вновь напомнила о последних днях жизни Армена Борисовича.
По словам экс-супруги звезды отечественного театра и кино, Джигарханян при поступлении в больницу перед смертью весил всего 60 килограммов.
Пианистка уверила, что лично видела медицинское заключение, в котором было зафиксировано состояние Джигарханяна незадолго до его смерти.
"Это пролежни четвёртой степени, это сепсис, это начальная стадия гангрены. И плюс ещё он, видимо, очень давно не ел, потому что весил 60 килограммов приблизительно. Он в таком состоянии прибыл в больницу. Его не то, что никто не посещал, ничего не делалось по уходу. Это не просто диагнозы, это просто адские муки. Это когда человек гниет практически заживо. Он всё время был под охраной, всё время был закрыт от общества, к нему не мог попасть ни один журналист", — объяснила бывшая жена Армена Борисовича в интервью YouTube-шоу "Алёна, блин!"
Читатели газеты Daily Mail не смогли бы даже представить себе, чтобы премьер-министр Великобритании Борис Джонсон окунулся в ледяную воду, как президент России.