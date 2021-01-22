Цымбалюк-Романовская расказала об "адских муках" Джигарханяна

Экс-супруга народного артиста СССР вновь напомнила о последних днях жизни Армена Борисовича.

По словам экс-супруги звезды отечественного театра и кино, Джигарханян при поступлении в больницу перед смертью весил всего 60 килограммов.

Пианистка уверила, что лично видела медицинское заключение, в котором было зафиксировано состояние Джигарханяна незадолго до его смерти.