Журналистка лишь недавно вернулась из Объединённых Арабских Эмиратов и снова направилась греться под солнцем в райском уголке планеты.
Ксения Собчак провела новогодние праздники в Санкт-Петербурге. Город на Неве ведущая в шутку называла "Мальдивами патриотов".
Журналистке, похоже, надоело строить из себя патриотку, поэтому она рванула на один из лучших курортов мира — на Мальдивы.
Чтобы переместиться в сказочный край моря и солнца, Собчак наняла бизнес-джет (частное воздушное судно).
Светская львица опубликовала в Instagram снимок, на котором она запечатлена на борту частного самолёта. Перед ней лежит бутерброд с икрой и стоит бокал с игристым напитком.
"Лечу туда, где лето, Передаю приветы". Стихи — подражание Шнурову", — подписала Ксения Анатольевна снимок.
Читатели газеты Daily Mail не смогли бы даже представить себе, чтобы премьер-министр Великобритании Борис Джонсон окунулся в ледяную воду, как президент России.