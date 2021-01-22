Собчак арендовала частный самолёт, чтобы улететь на Мальдивы

Журналистка лишь недавно вернулась из Объединённых Арабских Эмиратов и снова направилась греться под солнцем в райском уголке планеты.

Ксения Собчак провела новогодние праздники в Санкт-Петербурге. Город на Неве ведущая в шутку называла "Мальдивами патриотов".

Журналистке, похоже, надоело строить из себя патриотку, поэтому она рванула на один из лучших курортов мира — на Мальдивы.

Чтобы переместиться в сказочный край моря и солнца, Собчак наняла бизнес-джет (частное воздушное судно).

Светская львица опубликовала в Instagram снимок, на котором она запечатлена на борту частного самолёта. Перед ней лежит бутерброд с икрой и стоит бокал с игристым напитком.