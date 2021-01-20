"Бурановские бабушки" готовы спеть дуэтом с Little Big

Одна из участниц группы, которая представляла нашу страну на "Евровидении" в 2012 году, отметила, что их коллектив открыт для интересного творческого сотрудничества.

Солистка коллектива "Бурановские бабушки" Ольга Туктарева вполне допускает, что их группа может спеть с Little Big. Она объяснила, что всё зависит от концепции совместного номера.

"Мы аккуратны в этом вопросе. Принимаем решение совместно. У нас получаются интересные дуэты. Нужно пробовать и смотреть, что получится", — рассказала Туктарева в беседе с изданием News. ru.

Представительница фольклорного музыкального направления отмечает, что Little Big, на её взгляд, достойны внимания.

"Очень весёлые ребята. Неординарные, заводные. Я не любитель такой музыки, но чем больше разнообразия и выбора, тем лучше", — объяснила исполнительница.

Девять лет назад "Бурановские бабушки" сумели взять "серебро" в финале "Евровидения".

Из-за пандемии коронавируса выступление группы Little Big на "Евровидении" отменилось. В 2021 году самобытная группа может представить Россию на престижном песенном конкурсе Европы.