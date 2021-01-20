Одна из участниц группы, которая представляла нашу страну на "Евровидении" в 2012 году, отметила, что их коллектив открыт для интересного творческого сотрудничества.
Солистка коллектива "Бурановские бабушки" Ольга Туктарева вполне допускает, что их группа может спеть с Little Big. Она объяснила, что всё зависит от концепции совместного номера.
"Мы аккуратны в этом вопросе. Принимаем решение совместно. У нас получаются интересные дуэты. Нужно пробовать и смотреть, что получится", — рассказала Туктарева в беседе с изданием News. ru.
Представительница фольклорного музыкального направления отмечает, что Little Big, на её взгляд, достойны внимания.
"Очень весёлые ребята. Неординарные, заводные. Я не любитель такой музыки, но чем больше разнообразия и выбора, тем лучше", — объяснила исполнительница.
Девять лет назад "Бурановские бабушки" сумели взять "серебро" в финале "Евровидения".
Из-за пандемии коронавируса выступление группы Little Big на "Евровидении" отменилось. В 2021 году самобытная группа может представить Россию на престижном песенном конкурсе Европы.
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