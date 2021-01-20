Петросян прокомментировал слухи о послеродовых болезнях Брухуновой

В Сети множатся слухи о серьёзных недугах молодой жены юмориста.

Евгений Петросян опроверг домыслы о том, что после тяжёлых родов здоровье Татьяны Брухуновой было подорвано.

"Это фейк абсолютный", — объяснил Евгений Ваганович в беседе ФАН.

Интернет-пользователи преувеличили высказывание Брухуновой, которая пожаловалась на мучащие её мигрени. Также известно, что Татьяна перенесла операцию из-за варикоза.

Петросян уверил публику, что его супруга выносила ребенка без каких-либо проблем и осложнений.

Юморист рассказал, что провёл Новый год в кругу семьи. Его сыну Вагану исполнилось уже десять месяцев.