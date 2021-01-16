69-летний Владимир Конкин заболел COVID-19

Актёр, сыгравший Володю Шарапова из "Место встречи изменить нельзя", заразился коронавирусом.

Тест Владимира Конкина на COVID-19 показал положительный результат. Пожилой актёр, который в 2020 году потерял дочь, пока находится на домашнем лечении.

О своём заболевании актёр узнал после Нового года.

Медики, которым не сразу удалось связаться с актёром, рекомендовали Владимиру Алексеевичу соблюдать режим самоизоляции.

Конкин чувствует себя нормально. Он находится в своём доме.

Директор актёра Елена Переслени тоже сдала тест на коронавирус, однако у неё в организме зловредный вирус не выявили.