Блогер Балмашева справилась с бесплодием, родив от пасынка

Женщина уже почти потеряла надежду стать мамой, однако её мечта, наконец, осуществилась.

Марина Балмашева прославилась тем, что бросила мужа, с которым прожила 14 лет, и закрутила роман со своим пасынком по имени Владимир.

Блогер долгое время не могла забеременеть. С супругом у неё не получалось завести детей, однако с сыном своего бывшего мужа она без проблем зачала, выносила и родила ребёнка.

Балмашева рассказала, что схватки начались неожиданно. Женщина смотрела сериал, а потом заметила, что у неё отошли воды.

"Не досмотрела я четыре серии, в два часа ночи отошли воды. Схватки пока еле начинаются. Директ не бомбить, пожалуйста. Буду снимать сторис по возможности", — рассказала 35-летняя женщина в своём Instagram.

Марина не растерялась, быстро собралась и отправилась в роддом. Через несколько часов на свет появилась девочка.

Для Балмалшевой это долгожданный ребёнок, о котором она долго мечтала.