Бывшая жена Андрея Аршавина подробно рассказала о своей болезни

Оказалось, что проблемы с лицом женщины обусловлены не неудачной пластикой, а серьёзным недугом.

Бывшая жена футболиста Андрея Аршавина — журналистка Алиса Казьмина — вынуждена скрывать своё обезображенное лицо.

Женщину поразила болезнь под названием "аутоиммунный некроз". Болезнь, по словам журналистки, развивалась очень стремительно.

"Я вовремя попала на операционный стол, когда оставалось от двух часов до двух дней. И был бы сепсис. Сделали две операции на голове, на клиновидной пазухе. Врачи вырезали все что можно. До мозга оставались буквально миллиметры", — рассказала Казьмина журналу "СтарХит".

Чтобы справляться с болезнью, Алиса вынуждена делать внутренние инъекции. Её также мучают боли. Всё это заставляет женщину проводить аналогию с болезнью Юлии Началовой.