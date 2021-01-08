"Тася с мамой и папой": Пелагея и Телегин вместе встретили Рождество

Экс-супруги на время забыли все разногласия ради дочери.

Пелагея и Иван Телегин нашли в себе силы наладить нормальные отношения. У звёздной четы, брак которых распался в 2020 году, подрастает дочь Таисия.

Родители решили провести вместе время, стремясь порадовать трехлетнюю наследницу.

О том, что Рождество Пелагея провела с бывшем мужем и дочкой, певица рассказала в своём Instagram.

"Тася с мамой и папой встретила Светлый праздник Рождества Христова. Всем добра, любви, дружбы!" — написала исполнительница под совместными снимками.

Бывших супругов ждёт раздел имущества. Согласия в этом вопросе певице и хоккеисту достичь не удалось, поэтому намечается длительный судебный процесс.