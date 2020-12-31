Ксения Собчак подвела итоги года, сидя в гробу

Журналистка похвасталась своими успехами под фото, где она сиди в лакированном гробу в окружении шестерых чернокожих мужчин.

Ксения Собчак вспомнила свой эпатажный поступок лета 2020 года. Тогда журналистка спародировала ролик, набравший популярность в Сети.

На видео, которое в своё время наделало много шума, Ксению Анатольевну носили в дорогом дубовом гробу.

Один из снимков своей похоронной фотосессии Собчак выбрала для того, чтобы обрушить на подписчиков лавину самопиара.