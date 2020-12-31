Журналистка похвасталась своими успехами под фото, где она сиди в лакированном гробу в окружении шестерых чернокожих мужчин.
Ксения Собчак вспомнила свой эпатажный поступок лета 2020 года. Тогда журналистка спародировала ролик, набравший популярность в Сети.
На видео, которое в своё время наделало много шума, Ксению Анатольевну носили в дорогом дубовом гробу.
Один из снимков своей похоронной фотосессии Собчак выбрала для того, чтобы обрушить на подписчиков лавину самопиара.
"Я стала самым цитируемым журналистом 2020 года (главного портала аналитики @medialogia), и для меня это действительно важный профессиональный показатель. Вообще этот год (да-да, здесь будут #итогигода), несмотря на все его трудности, я твердо убеждена, сложился. С 8 млн подписчиков в "Инстаграм" я снова возглавила рейтинг самых успешных блогеров по подсчетам Forbes и вошла в топ-5 "40 самых успешных звезд России до 40", — написала Ксения в Instagram.
Необычную идею выдвинул министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Он уверен, что в вопросе двойного гражданства для украинцев нужно "запретить Россию".