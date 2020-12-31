Андрей Малахов рассказал о конфликте с Яной Рудковской

Яна Рудковская добилась возбуждения уголовного дела за клевету против издания Starhit.

Продюсер обвинила журнал, в котором был опубликован материал о болезни её сына, в клевете.

Яна Рудковская ополчилась против Андрея Малахова — экс-редактора издания Starhit, которое сейчас возглавляет его супруга Наталья Шкулева.

Малахов рассказал, что попросил у Рудковской прощение за публикацию.

"Я проснулся, увидел все СМСки уже в 7 утра. Я ей позвонил и сказал — "слушай, прости, пожалуйста". Я не хотел этих всех разборок, потому что разборки с Яной — это кульминация всех звонков, которые были до этого", — объяснил Малахов в YouTube-шоу "Алёна, блин!".

Рудковская и Малахов сохраняют светскую учтивость, однако давняя дружба дала трещину. Судебные разбирательства с женой Малахова ещё предстоят.