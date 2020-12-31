Яна Рудковская добилась возбуждения уголовного дела за клевету против издания Starhit.
Продюсер обвинила журнал, в котором был опубликован материал о болезни её сына, в клевете.
Яна Рудковская ополчилась против Андрея Малахова — экс-редактора издания Starhit, которое сейчас возглавляет его супруга Наталья Шкулева.
Малахов рассказал, что попросил у Рудковской прощение за публикацию.
"Я проснулся, увидел все СМСки уже в 7 утра. Я ей позвонил и сказал — "слушай, прости, пожалуйста". Я не хотел этих всех разборок, потому что разборки с Яной — это кульминация всех звонков, которые были до этого", — объяснил Малахов в YouTube-шоу "Алёна, блин!".
Рудковская и Малахов сохраняют светскую учтивость, однако давняя дружба дала трещину. Судебные разбирательства с женой Малахова ещё предстоят.
"Дальше мы принимаем решение, что в семье вообще не произносим имя Яны Рудковской и Евгения Плющенко, не поднимаем эту тему. Когда ты не подписан на человека в Instagram, ты даже не знаешь, что даже существует и есть в какой-то реальности", — выразил телеведущий своё мнение.
Необычную идею выдвинул министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Он уверен, что в вопросе двойного гражданства для украинцев нужно "запретить Россию".